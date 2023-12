Nordstemmen/Heyersum - (jan).

Hildesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter betraten am Sonntag, den 10.12.2023 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr ein Privatgrundstück im Fasanenweg in Heyersum. Dort wurde versucht in das Wohnhaus zu gelangen, indem man mit einem Stein die Terrassentür einwarf und diese versuchte aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und man entfernte sich anschließend unerkannt.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen nimmt die Polizei in Sarstedt entgegen. Tel. 05066 / 985-0.