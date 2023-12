HILDESHEIM - (jpm) Einer 87-jährigen Dame wurde gestern Vormittag (05.12.2023), gegen 11:00 Uhr, in einem Kaufhaus in der Hildesheimer Innenstadt ein unterer vierstelliger Geldbetrag entwendet.

Hildesheim (ots) - Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde die Seniorin in dem Laden von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und damit mutmaßlich gezielt abgelenkt. Zudem soll zu diesem Zeitpunkt ein Gedränge in dem Geschäft geherrscht haben. Als die 87-Jährige das Geschäft kurze Zeit später wieder verlassen hatte, bemerkte sie, dass aus ihrer Tasche, welche wiederum auf einem Rollator lag, ein Umschlag mit Geld fehlte. Dieses hatte die Geschädigte zuvor bei ihrer Bank abgehoben.



Zu der unbekannten Frau liegt derzeit keine Beschreibung vor. Unbekannt ist ferner, ob noch weitere Personen in den Diebstahl involviert waren.



Im Juli dieses Jahres wurden bei der Polizei Hildesheim Diebstähle angezeigt, bei denen die älteren Geschädigten zuvor ebenfalls Geld abgehoben hatten.



Pressemeldungen hierzu:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5551069

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5556537



Es ist nicht auszuschließen, dass die Geschädigte im vorliegenden Fall auch bereits beim Abheben des Geldes beobachtet worden ist.



Eventuelle Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.