(pia) Dieseldiebstahl im Industriegebiet in Elze - Zeugenaufruf Im Tatzeitraum von Freitag, den 01.12.2023, 06:30 Uhr, bis Samstag, den 02.12.2023, 10:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die verschlossenen Tankdeckel zweier Lkw auf und entwendeten insgesamt 300 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks.

Hildesheim (ots) - Beide Lkw waren in der Carl-Benz-Straße im Industriegebiet in Elze abgestellt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) zu melden.



Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf



Am Samstag, den 02.12.2023, zwischen 04:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz der Firma Graaff in der Heinrich-Nagel-Straße 8 in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten goldfarbenen Audi A6 Avant des Geschädigten und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.



Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.