(pia) Sachbeschädigung an Pkw in Elze - Zeugenaufruf Am Samstag, 09.12.2023, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des neuen Edeka-Marktes in Elze abgestellter Pkw von einem unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Hildesheim (ots) - Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Ford Ranger einer Gerüstbaufirma.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.



Ölspur zwischen Gronau und Wallenstedt



Eine Ölspur zwischen der Gronauer Innenstadt und Wallenstadt beschäftigte am Sonntag, 10.12.2023, über mehrere Stunden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gronau und Wallenstedt, der Straßenmeisterei und Beamte des Polizeikommissariats Elze. Zwischenzeitlich mussten Teile des Steintors und der Steintorstraße zur Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden. Hinweise auf den Verursacher der Ölspur liegen vor.



Verkehrsüberwachung durch das Polizeikommissariat Elze



Am Wochenende führten die Beamten des Polizeikommissariats Elze Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Hierbei wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße, sowie elf weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.