Alfeld (neu) - Am 28.12.2023, in der Zeit zwischen ca. 15:00-21:40 Uhr kam es in der Nordstraße im Alfelder Ortsteil Limmer zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Hildesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften somit Zutritt in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Goldschmuck und Armbanduhren. Der Wert vom Diebesgut kann bisweilen noch nicht beziffert werden.



Sachdienliche Hinweise in Form von verdächtigen Feststellungen zum o.a. Tatzeitraum oder unseriöse Kaufangebote von Goldschmuck, bzw. Armbanduhren erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.