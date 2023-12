SÖHLDE (hep): Am 22.12.2023, zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr, ist ein bisher unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Kaffeestraße eingebrochen.

Hildesheim (ots) - Nach dem Aufhebeln eines Fensters erbeutete der Täter in der Wohnung diverse Schmuckgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063-901-115 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.