Nordstemmen (js)Am Donnerstag, den 30.11.2023, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei Sarstedt.

Hildesheim (ots) - Er gab dabei an, dass er am 30.11.23, gegen 12.25 Uhr, beobachtet habe wie ein Mann ein ca. 12jähriges Mädchen zweimal mit der Hand gegen den Hinterkopf geschlagen hat. Das Ganze habe sich in Nordstemmen in der Hauptstraße, Höhe der Nummer 114 zugetragen.

Der Mann und das Mädchen seien dann weitergegangen und haben nicht auf die Ansprache des Hinweisgebers reagiert.

Der Mann wurde beschrieben als ca.45 Jahre alt, ca. 170-180cm groß und dickliche Figur beschrieben. Das Mädchen wurde mit schlanker Statur und ca. 160-170cm groß, ca. 12 Jahre alt beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann oder das Kind geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.