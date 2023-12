BOCKENEM (erb).

Hildesheim (ots) - Am 09.12.2023, etwa zwischen 15:00 Uhr und 15:05 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl auf dem Gelände eines Betonbau-Unternehmens im Nördernfeld in 31167 Bockenem.



Nach vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich drei bislang unbekannte Personen Zugang zum Gelände der Firma, indem sie die Umzäunung an einem von der Straße abgelegenen Ort überwanden. Auf dem Gelände brachen sie einen verschlossenen Metallcontainer auf. Hierbei erkannten die Täter offenbar eine laufende Videoaufzeichnung / Alarmanlage und flüchteten augenscheinlich ohne Diebesgut.



Die drei Personen können wie folgt beschrieben werden:



- männlich, blaue Jacke, schwarze Hose



- männlich, schwarze Jacke mit weißem Emblem auf dem Rücken, graue

Hose, weiße Schuhe



- unbekanntes Geschlecht, helle Mütze, dunkle Jacke, schwarze Hose



Durch das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth sind die Ermittlungen zu hiesiger Sache aufgenommen worden. Wer zur bzw. um die Tatzeit herum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere verdächtigte Umstände wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 050639010 an die Polizei zu wenden.