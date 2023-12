Alfeld (gen) - In der Nacht vom 29.11.2023 auf den 30.11.2023 wurden in der Straße Perkwall, in Höhe der Warenanlieferung des Kaufland-Marktes, die Kennzeichen eines dort geparkten PKW entwendet.

Hildesheim (ots) - Es handelte sich hierbei um rote, sogenannte "Überführungskennzeichen". Die Kennzeichenhalterungen am PKW wurden ebenfalls beschädigt.

Wer Täterhinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.