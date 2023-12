Hildesheim - (fha).

Hildesheim (ots) - Einbrecher werden während der Tatausführung durch eine Anwohnerin überrascht und fliehen anschließend vermutlich mitsamt des Diebesgutes.



Am 06.12.2023, gegen 17:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Galgenberg ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus verschafften, wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt.



Im Rahmen der Ausführung wurden die Täter schlussendlich durch eine im Wohnhaus befindende Anwohnerin gestört, woraufhin sie unverzüglich die Flucht ergriffen.



Genaue Angaben zum Diebesgut sowie zu den Tätern können bislang nicht getätigt werden.



Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen wegen Tageswohnungseinbruchs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern in diesem Zusammenhang an.



Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Umständen im Bereich der Straßen Hohenstaufenring, Windmühlenstraße, Telemannstraße und Beethovenstraße tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121-939-115 zu melden.