SCHELLERTEN (erb).

Hildesheim (ots) - Am 02.12.2023, zwischen 12:45 Uhr und 16:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ahstedter Straße in 31174 Schellerten ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Objekt verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume im Inneren. Genaue Angaben zum Diebesgut können bislang nicht getätigt werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Tageswohnungseinbruchs aufgenommen. Wer hat verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände beobachtet? Hinweisgeber mögen sich unter der Rufnummer 050639010 an das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth melden.