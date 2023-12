Alfeld (be) Am Montag, 18.12.2023 zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es in Alfeld auf dem Parkplatz Auf der Hackelmasch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hildesheim (ots) - Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Pkw des Geschädigten im Bereich der Fahrertür und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungpflicht nachzukommen.



Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.