1. Walsrode, Fahrzeugbrand Am Samstagmittag kam es im Stadtgebiet Walsrode zu einem kleineren Fahrzeugbrand, bei dem der 80-jährige Fahrzeugführer unverletzt blieb.

Polizeiinspektion Heidekreis (ots) - Im Zuge der Fahrt nahm dieser plötzlich Brandgeruch in seinem Pkw war. Er erkannte Flammen im Bereich des Fußraumes der Fahrerseite und Rauch stieg auf. Geistesgegenwärtig stellte der 80-jährige Walsroder seinen Pkw am Fahrbahnrand ab. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer erkannte schnell die Situation und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Die eintreffende Feuerwehr konnte den

Brand schnell ablöschen. Als Brandurasche wird ein technischer Defekt angenommen. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte brannte der Pkw insbesondere im Innenraum aus, sodass ein Sachschaden von etwa 5.000,- Euro entstanden ist.



2. Walsrode, Verkehrsunfallflucht



In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen Mitternacht im Bereich der Robert-Koch-Straße in Walsrode ein schwerwiegender Verkehrsunfall in dessen Folge sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hierbei kam der bisher noch Unbekannte mit seinem Pkw aufgrund winterglatter Fahrbahn und erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und beschädigte zwei umfriedete Gärten.

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall oder dem unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Walsrode (05161/48640) oder eine Polizeidienststelle in ihrer Nähe entgegen.



3. Buchholz (Aller), Einbruch in Ferienhaus



Im Laufe der letzten Woche kam es zu einem Einbruch in ein Ferienhaus im Wochenendgebiet von Buchholz (Aller). Den Einbruch stellte der 60-jährige Geschädigte aus Hannover und Eigentümer des angegangenen Ferienhauses im Zuge von Renovierungsarbeiten am späten Freitagnachmittag fest. Aus dem Ferienhaus wurden neben diversen Dokumenten, Werkzeugen und Werkmaschinen auch drei Krafträder entwendet. Dabei waren zwei der drei entwendeten Krafträder bereits abgemeldet und nicht für den Straßenverkehr zugelassen.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.



4. Jettebruch, Diebstahl von Motorsägen



Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Schuppen in Jettebruch auf. Aus diesem wurden zwei hochwertige Motorsägen der Marke Stihl entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel (05162/972115) zu melden.



5. Soltau, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss



Am Samstagabend kam es in Soltau, in der Baderstraße, zu einem Verkehrsunfall. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie der männliche Verursacher mit seinem Pkw beim Einparken ein geparktes Fahrzeug beschädigte und sich anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit

entfernte. Der Soltauer konnte durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten schnell den Grund für den Verkehrsunfall fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.