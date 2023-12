16.09.2023 / 14-jährige vermisst (Fotos anbei) Bad Fallingbostel: Seit dem 07.

Heidekreis (ots) - Dezember 2023, 16:30 Uhr, wird die 14-jährige Mehria M. Z. vermisst. Eine Gefährdungslage kann für Mehria durch die Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt wurde Mehria bei ihrer Wohngruppe in Bad Fallingbostel gesehen. Die Vermisste war bereits in der Vergangenheit mehrfach abgängig und konnte oftmals bundesweit im Bereich von Bahnhöfen aufgegriffen werden.



Mehria ist etwa 1,65 m groß, schlank, trägt dunkles, schwarzes Haar und macht insgesamt einen gepflegten Eindruck. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen. Darüber hinaus könnte sie einen schwarzen Rucksack mit sich führen.



Wer kann Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.