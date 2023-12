19.12.2023 / Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Fallingbostel: Am Dienstag, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, gelangten Unbekannte über eine nicht verschlossene Hauseingangstür in ein Mehrparteienhaus Am Hang.

Heidekreis (ots) - Im Erdgeschoss wurde anschließend eine Wohnungstür aufgehebelt. Aus der tatbetroffenen Wohnung entwendeten die Täter unter anderem Bargeld. Schlussendlich verließen sie den Tatort dann höchstwahrscheinlich über die rückwärtig gelegene Terrassentür. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.



19.12.2023 / Anrufe von falschen Polizeibeamten



Soltau: Am Dienstag zeigten Bürgerinnen und Bürger aus Soltau etliche Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten an. In den derzeit bekannten Fällen verhielten sich die angerufenen Personen richtig und beendeten das Telefonat.



Die Täter geben sich bei dieser Betrugsform als Polizeibeamte aus und täuschen Lagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Dabei werden die Opfer massiv unter Druck gesetzt. Die Polizei Heidekreis rät:



- Bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch

sofort beenden!

- Familienangehörige anrufen/hinzuziehen!

- Niemals Informationen über familiäre und finanzielle

Verhältnisse am Telefon mitteilen!

- Niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Im Zweifel die Polizei anrufen!



Weitere Informationen finden Sie online unter www.polizei-beratung.de.



19.12.2023 / Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt



Soltau: Am Dienstagmorgen übersah ein 57-jähriger Autofahrer an der Einmündung Rührberg/Walsroder Straße eine 12-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt.



19.12.2023 / Auf Fußgängerweg angefahren



Bad Fallingbostel: Am Dienstagnachmittag kam es am Fußgängerüberweg vor dem Kreisverkehr an der Walsroder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Bad Fallingbostel übersah dort eine Frau mit Kinderwagen sowie einem weiteren Kind. Durch den Zusammenstoß stürzten nicht nur die Frau und das sechsjährige Kind - auch der Kinderwagen fiel mit einem Baby im Alter von sieben Monaten um. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich das sechsjährige Kind leicht.



19.12.2023 / Fußgänger und Hund verletzt



Soltau: Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Dienstagnachmittag beim Abbiegevorgang an der "Rathaus-Kreuzung" zwei Fußgänger mit einem Hund. Ein 60-jähriger Mann aus Soltau sowie sein Hund wurden dabei leicht verletzt. Die 49-jährige Begleiterin des Fußgängers blieb unverletzt.