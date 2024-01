02.01.2023 / Einbruchserie in Bad Fallingbostel: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Heidekreis +++ Bad Fallingbostel: Ein 23-jähriger Mann aus Bad Fallingbostel ist dringend tatverdächtig im Zeitraum vom 21.12.2023 bis 02.01.2024 mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche im Stadtbereich Bad Fallingbostel begangen zu haben.

Heidekreis (ots) - In zwei Fällen konnte der Tatverdächtige noch an der jeweiligen Tatörtlichkeit durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis festgestellt werden. Zuletzt wurde er in der Nacht zu Dienstag im Gebäude des Landkreis Heidekreis angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ das Amtsgericht Walsrode am Dienstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen. Er wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



03.01.2024 / Verkehrsunfall nach Nötigung



Bispingen/A 7: Ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Diepholz verursachte am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall auf der A 7. Zuvor fuhr er auf der linken Fahrspur einem vorausfahrenden Auto dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Dabei unterschritt er den notwendigen Sicherheitsabstand und konnte auf den bremsenden Verkehr nicht mehr reagieren, sodass es zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von etwa 6000 Euro kam. Gegen den Unfallverursacher wurde, neben einem Ordnungswidrigkeiten, auch ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet.



02.01.2024 / Unfall mit drei Fahrzeugen



Bad Fallingbostel/A 7: Am Dienstagnachmittag übersah ein 39-jähriger Autofahrer aus Hannover ein Stauende auf der A 7 und fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Dieser wurde nach dem Zusammenstoß auf einen weiteren Pkw geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.