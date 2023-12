03.12. / Unter Einfluss und ohne Führerschein Bad Fallingbostel: Ein 35-jähriger Autofahrer aus Bad Fallingbostel befuhr am Sonntagmittag den "Uhlenweg" und geriet an der Einmündung "Am Weinberg" in einen Graben.

Heidekreis (ots) - Die eingesetzten Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel stand. Weiteren Aufschluss wird das Ergebnis der anschließend genommenen Blutprobe geben. Fest steht in jedem Fall, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.



03.12. / Lkw-Plane aufgeschlitzt



Wietzendorf: Unbekannte schlitzten am Autohof Soltau-Süd, im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen, die Plane eines Lkw-Aufliegers auf und entwendeten eine bisher unbekannte Warenmenge. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau über 05192-9600 entgegen.