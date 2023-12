09.12.2023 / Unfall auf der K 6 Bispingen: Am Samstagvormittag kam es zu einem Unfall, bei dem eine 37-jährige Frau aus Seevetal schwer und ein 52-jähriger Mann aus Hamburg leicht verletzt wurden.

Heidekreis (ots) - Die Frau befuhr die Kreisstraße 6, von Evendorf in Richtung Hützel. Im Kreuzungsbereich K 6/K 50 fuhr plötzlich der Mann mit seinem Auto auf die K 6. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beim vermeintlichen Unfallverursacher wurde zudem Alkoholgeruch wahrgenommen. Zur weiteren Klärung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.



10.12.2023 / Einbruch in Einfamilienhaus



Eickeloh: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagmittag, 12:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Eichenallee ein. Hierfür hebelten die Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.



09.12.2023 / Tödlich verletzter Hund



Schneverdingen: Der Polizei in Soltau wurde am Samstagnachmittag ein tödlich verletzter Hund in einem Waldstück am Wieheholzer Weg gemeldet. Bei dem American Bulldog wurden multiple Verletzungen festgestellt, die auf eine Gewalteinwirkung hinweisen. Der Hundehalter konnte bereits durch die Polizei ermittelt und befragt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau geführt.



Zeitgleich wurde die Auffindesituation in den sozialen Medien sehr emotional, teils mit beleidigenden und hetzerischen Kommentaren, thematisiert. Dabei wurden auch personenbezogene Daten veröffentlicht. Die Polizei ermittelt auch hier und weist daraufhin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist - wir bitten daher auch in den sozialen Medien um einen verantwortungsvollen und vernünftigen Umgang!



10.12.2023 / Zigarettenautomat aufgebrochen



Schneverdingen: In der Zeit von Samstagabend, 21:00 Uhr, bis Samstagnacht, 00:10 Uhr, öffneten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Heberer Straße gewaltsam und entwendeten aus diesem diverse Tabakwaren. Hinweise zur Tat und zu auffälligen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.



10.12.2023 / Kfz-Zubehör ausgebaut



Walsrode/Honerdingen: Unbekannte bauten in der Dorfallee, in der Zeit von Samstagabend (20:00 Uhr) bis Sonntagmorgen (10:00 Uhr), einen Front-Radarsensor bei einem geparkten Pkw aus. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.



10.12.2023 / Einbruch in Autowaschanlage



Walsrode: In der Zeit von Samstagabend (22:00 Uhr) bis Sonntagvormittag (11:40 Uhr) drangen Unbekannte in den Wartungsraum einer Autowaschanlage in der Albert-Einstein-Straße ein. Hier wurden zwei Wertmünzenautomaten aufgehebelt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.



10.12.2023 / Unfall mit neun beteiligten Fahrzeugen



Soltau/A 7: Am Sonntagmittag kam es auf der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hannover, zu einem Kettenauffahrunfall mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13:45 Uhr übersah ein 26-jähriger Mann aus Bad Münder den haltenden Verkehr auf der linken Fahrspur und fuhr auf diesen auf. Dabei wurden zwei vor ihm haltende Fahrzeuge aufeinander geschoben. Zwei nachfolgende Fahrzeuge bremsten zwar noch rechtzeitig ab, jedoch folgten vier weitere Fahrzeuge, die ein Auffahren nicht mehr verhindern konnten. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Sechs Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro.