20.12.2023 / Schwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 7

Heidekreis (ots) - Essel/A 7: Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg.



Bereits am frühen Morgen (04:25 Uhr) geriet ein Sattelzug bei Kilometer 101,4 auf den Standstreifen und fuhr auf einen Sattelzug mit Anhänger auf, der dort aufgrund einer Reifenpanne stand. Der auffahrende Sattelzug geriet danach von der Fahrbahn und verlor seine Ladung, die sich auf der Fahrbahn verteilte. Die beiden Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die aufwendigen Bergungsarbeiten, bei denen die beiden rechten Spuren gesperrt sind, dauern zur Stunde noch an.



Aufgrund des Rückstaus kam es bei Kilometer 113, zwischen Berkhof und Schwarmstedt, um etwa 08:25 Uhr zum nächsten schweren Verkehrsunfall. Hier fuhr ein Kühltransporter nach ersten Erkenntnissen am Stauende ungebremst unter einen Sattelzug. Der Fahrer des Transporters wurde dabei eingeklemmt. Für die andauernde Bergung und Unfallaufnahme ist die A 7 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell bereits ab Berkhof von der Autobahn abgeleitet.



Die Polizei bittet daher die Vollsperrung weiträumig zu umfahren.