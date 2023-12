19.12.2023 / Die Polizei warnt vor "Pig Butchering"-Scam Heidekreis: In diesem Jahr sind bundesweit vermehrt Fälle des sogenannten "Pig Butchering"-Scams bekannt geworden.

Heidekreis (ots) - Die Betrüger, hinter denen oftmals international agierende Banden stecken, nutzen für die Begehung attraktive Fake-Profile auf Social-Media-Plattformen und Dating-Seiten. Hier treten sie mit ihren Opfern in Kontakt und bauen oft eine romantische/freundschaftliche Beziehung auf. Anschließend werden die Opfer zu vermeintlichen Investments - meist mittels Kryptowährungen - überredet. Angebliche Renditeauszahlungen an die Opfer sollen zudem das Vertrauen festigen und zu größeren Investitionen verleiten.



Im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis wurde diese Betrugsart zwar noch nicht angezeigt, jedoch wollen wir bereits jetzt die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betruges geworden sein oder befürchten Sie, mit solchen Betrügern in Kontakt zu stehen, melden Sie sich bitte umgehend bei Ihrer örtlichen Polizei.