07.12.2023 / Mario Schild wieder Niedersächsischer Polizeimeister über 100 Meter Brust Heidekreis/Wietze: Der Sport spielt in der Polizei eine große Rolle.

Heidekreis (ots) - Durch die hohen physischen und psychischen Anforderungen, die der Polizeiberuf mit sich bringt, werden Polizistinnen und Polizisten regelmäßig belastet. Für Polizeioberkommissar Mario Schild gilt das natürlich auch. Der 35-jährige stellte seine sportlichen Fähigkeiten jüngst am 29. November 2023 unter Beweis. Bei den Niedersächsischen Polizeimeisterschaften im Schwimmen und Retten in Wietze sicherte sich der Polizist erneut den Titel über 100 Meter Brust (1:12,06). In der Wertung über 50 Meter Brust landete er knapp auf dem zweiten Platz (00:31,28). Seit 2008 dominiert der ehemalige Spitzensportler diese beiden Wertungen bei den Niedersächsischen Polizeimeisterschaften.



Die Polizeiakademie Niedersachsen bietet jungen Spitzensportlerinnen und -sportlern die Möglichkeit, einen Bachelor-Studiengang mit der Ausübung intensiver Trainings- und Wettkampfzeiten in Einklang zu bringen - vorausgesetzt man gehört dem Olympiakader, Perspektivkader oder Nachwuchskader seiner Sportart an. Der ehemalige Junioren-Europameister (2005) schloss sich im Jahr 2007 diesem Förderprogramm der Polizei Niedersachsen an. Heute versieht er seinen Dienst bei der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Heidekreis und geht regelmäßig in seiner Freizeit schwimmen.



"Ende März 2024 stehen die Deutschen Polizeimeisterschaften in Ingolstadt auf dem Plan. Da möchte ich natürlich auch gut abschneiden!", gibt sich der Polizeioberkommissar zielstrebig.