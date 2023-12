05.12.2023 / Einbruch in Restaurant Munster: Unbekannte drangen in der Zeit von Montagabend, 19:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 11:00 Uhr, in ein Restaurant in der Söhlstraße ein.

Heidekreis (ots) - Hierfür hebelten die Täter die Türen und Fenster auf der Gebäuderückseite auf. Die Höhe des Diebesgutes konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht abschließend ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.



05.12.2023 / Wiederholungstäter am Steuer



Walsrode/A 7: Ein 31-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg wurde am Dienstagmittag durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis an der A 7 kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern aufgrund einer vorherigen Trunkenheitsfahrt auch keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Neben einer Blutprobe wurde dem Mann auch der Fahrzeugschlüssel "entnommen". Dem Wolfsburger erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.