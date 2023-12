19.12.2023 / Schwerer Verkehrsunfall Neuenkirchen: Am heutigen Morgen, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 17, zwischen Neuenkirchen und Frielingen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Heidekreis (ots) - Ein Transporter, der zur Schülerbeförderung eingesetzt wird, ist hier aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Drei Schüler sowie eine Schülerin, im Alter von 13 bis 16 Jahren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die 57-jährige Fahrzeugführerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 17 voll gesperrt.



18.12.2023 / Schmuck nach Einbruch entwendet



Walsrode: Unbekannte drangen am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 16:00 Uhr, über die rückwärtig gelegene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Düshorn ein. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.



18.12.2023 / Falsche Paketdienstmitarbeiter festgenommen



Walsrode/Hodenhagen: Am Montagnachmittag gaben sich zwei Insassen eines Transporters als Mitarbeiter eines Paketdienstes aus und erlangten so Brief- und Paketsendungen von zwei Poststationen. Für die Taten bekleideten sich die beiden Männer im Alter von 28 und 34 Jahren jeweils mit einer DHL-Jacke. Zudem führten die Täter auch einen entsprechenden Ausweis mit sich. Kurze Zeit später fiel Mitarbeitern einer Poststation in Hodenhagen der vermeintliche Betrug auf. Die hinzugezogene Polizei konnte den Transporter dann kurze Zeit später in Hademstorf feststellen und die Täter vorläufig festnehmen. Es stellte sich weiterhin heraus, dass dieselbe Betrugsmasche Anfang Dezember bereits im Landkreis Stade erfolgreich umgesetzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/5667487).



18.12.2023 / E-Scooter-Fahrer leicht verletzt



Walsrode: Am Montagmittag übersah ein 65-jähriger Autofahrer an der Einmündung Robert-Koch-Straße/Verdener Straße einen 11-jährigen und vorfahrtberechtigten E-Scooter-Fahrer. Bei dem Zusammenprall wurde das Kind leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.



18:12.2023 / Kellerfenster aufgehebelt



Schwarmstedt: Am Montag hebelten Unbekannte zwischen 07:00 Uhr und 19:40 Uhr ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße auf. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Bislang konnte das Fehlen von Schmuck festgestellt werden. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Fahrzeugen/Personen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.