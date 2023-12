13.12.2023 / Einbruch in Feuerwehrwache Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstagabend, 18:10 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:45 Uhr, in die Feuerwehrwache in der Harburger Straße ein.

Heidekreis (ots) - Für den Einstieg brachen die Täter eine hintere Eingangstür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Winkelschleifer entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.



13.12.2023 / Gefährdung des Straßenverkehrs



Hodenhagen: Eine 84-jährige Autofahrerin aus Ahlden gefährdete am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, gleich mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 190. Sie führte ihr Fahrzeug über eine Strecke von etwa 50 Kilometern so unsicher, dass es beinahe zu mehreren Unfällen gekommen wäre. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Windschutzscheibe deutlich beschlagen war und somit ursächlich für die Gefährdungen sein könnte.



13.12.2023 / In Sanitätshaus eingebrochen



Walsrode: Im Zeitraum von Dienstagabend, 19:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, hebelten Unbekannte die Haupteingangstür eines Sanitätshaus in der Neuen Straße auf und entwendeten Kleidungsstücke. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48460 entgegen.



13.12.2023 / Größere Verkehrskontrolle



Soltau: Am Mittwoch, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, richtete eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Heidekreis eine Kontrollstelle in der Harburger Straße, in Höhe des dortigen Zollamtes, ein. In dem genannten Zeitraum wurden über 200 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Neben diversen Gurtverstößen, wurde auch mehrfach die defekte Beleuchtung sowie das Fehlen eines Warndreiecks und/oder einer Warnweste geahndet.



Bei einem 32-jährigen Autofahrer aus Soltau besteht der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat. Ihm wurde zur weiteren Aufklärung eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



12.12.2023 / Terrassentür angegangen



Hodenhagen: Im Kampsunder versuchten Unbekannte am Dienstagnachmittag, zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550.



13.12.2023 / Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen



Munster: Ein 18-jähriger Fahranfänger kam am Mittwochmorgen, vermutlich aus Unachtsamkeit, mit einem Kleintransporter von der Fahrbahn ab, als er gerade den Ilsterweg in Richtung Breloh befuhr. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einem Baum und durchbrach einen Weidezaun. Der Munsteraner kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.



13.12.2023 / Fahrschulauto verunfallt



Walsrode: Am Mittwochabend, gegen 18:25 Uhr, verunfallte ein Fahrschulauto bei einem Abbiegevorgang an der Kreuzung L 190/Am Beetenbusch. Der 65-jährige Fahrlehrer versuchte dabei noch den Fehler der 38-jährigen Fahrschülerin zu korrigieren, konnte einen Zusammenstoß mit einem Straßenschild sowie einem Baum aber nicht mehr verhindern. Das Fahrschulauto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Beide Fahrzeuginsassen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.