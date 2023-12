Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.01.12.2023 Nr. 1 01.12/ Zeugen zu einem Verkehrsunfall gesucht Schneverdingen: Bereits am 03.

Heidekreis (ots) - November 2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr an der Rotenburger Straße, in Höhe der Ausfahrt des dortigen Penny-Marktes ein Verkehrsunfall. Ein 12-jähriges Mädchen fuhr dort an der Ausfahrt vorbei und wurde dabei von einem roten Pkw gestreift, welcher die Ausfahrt verlassen wollte. Die Fahrzeugführerin, bei der es sich um eine Frau, im Alter von 40-45 Jahre, mit kurzen schwarzen Haaren und Brille handeln soll, setzte ihre Fahrt fort. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Polizei Schneverdingen ermittelt in dem Fall und bittet die betroffene Fahrzeugführerin oder Zeugen sich dort unter 05193/982500 zu melden.



27.11./Stromaggregat entwendet



Neuenkirchen: Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem Holzschuppen in der Teweler Straße und entwendeten ein Notfallstromaggregat der Marke Güde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schneverdingen, 05193/982500 entgegen.