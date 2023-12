14.12.2023 / Alkoholisierte Diebin Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis konnten am Donnerstagmittag zwei Personen feststellen, die zuvor mindestens drei Diebstähle im Stadtgebiet Soltau begangen haben.

Heidekreis (ots) - Die Täter agierten vermutlich zu dritt und nahmen Ware von Kleiderständern oder aus Auslagen. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte und bedrohte eine 40-jährige Täterin die Einsatzkräfte. Gegen sie wurde, neben den Diebstahlsanzeigen, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,60 Promille. Hinweise zu dem möglichen dritten Täter nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.



14.12.2023 / Alkoholisiert verunfallt



Schneverdingen: Am Donnerstagmittag verunfallte ein 42-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen im Wintermoorer Kirchweg. Hier fuhr er mit seinem Auto gegen einen Bauzaun. Die weitere Kontrolle ergab, dass der Mann höchstwahrscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, da die eingesetzten Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahrnahmen. Der Mann verweigerte einen Atemalkoholtest, sodass ihm direkt eine Blutprobe entnommen werden musste. Es stellte sich zudem heraus, dass für sein Auto kein Versicherungsschutz bestand.



14.12.2023 / Geschwindigkeitskontrollen



Heidekreis/A 7: Am späten Donnerstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis die Geschwindigkeit von Autofahrern auf der A 7. Es wurden mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen bis zu über 50 km/h - nach Toleranzabzug - festgestellt und geahndet.



14.12.2023 / Glück im Unglück



Bispingen/A 7: Ein 21-jähriger Autofahrer verunglückte am späten Donnerstagabend auf der A 7. Zunächst befuhr der Mann den mittleren Fahrstreifen und geriet mit seinem Auto plötzlich ins Schleudern, sodass es zum Frontalzusammenstoß mit der Mittelschutzplanke kam. Durch den Aufprall fing das Fahrzeug sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer rechtzeitig befreit werden. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Munsteraner unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine entsprechende Blutprobe wurde ihm im Krankenhaus entnommen.