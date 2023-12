03.12.2023 / Einbruch misslingt Soltau: Unbekannte versuchten am Sonntag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr, über die rückwärtige Tür in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Weide" zu gelangen.

Heidekreis (ots) - Das Aufhebeln misslang, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.



04.12.2023 / Unter Drogeneinfluss am Steuer



Walsrode/A 7: Am Montagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 32-jährigen Autofahrer auf der A 7. Ein Körpertestverfahren führte zu dem Verdacht, dass der Mann aus Berlin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der anschließende Urintest erhärtete den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.