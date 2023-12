11.12.23 / Einbruch in Post-Lagerraum Soltau: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagnachmittag, 16:45 Uhr, bis Montagmorgen, 07:30 Uhr, in einen Post-Lagerraum in der Bergstraße ein.

Heidekreis (ots) - Ob und wieviel Diebesgut erlangt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.



11.12.23 / Fahrt unter Drogeneinfluss



Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Montagmittag einen 27-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Ein durchgeführter Urinvortest schlug dabei auf harte Drogen an. Der Schneverdinger räumte daraufhin den vorherigen Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



12.12.2023 / Täter geflüchtet - Zeugen gesucht



Soltau: In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Personen bei dem Versuch einen Zigarettenautomaten in der Tetendorfer Straße aufzuhebeln. Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten die Täter nicht mehr antreffen, die sich nach Zeugenangaben fußläufig vom Tatort entfernt haben. Der Zentrale Kriminaldienst (Tel. 05191-93800) sucht nun weitere Zeugen und Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen.



09.12.2023 / Graffiti an Schulgebäude



Schneverdingen: An dem Hauptgebäude der Kooperativen Gesamtschule wurden Graffitis festgestellt, die in der Zeit vom 08.12.2023, 16:00 Uhr, bis 10.12.2023, 12:00 Uhr, entstanden sein müssen. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.



11.12.2023 / Unfall mit zwei Leichtverletzten



Munster: Am Montagmorgen, gegen 08:40 Uhr, kam es an der Kreuzung "An der Hohen Luft" (Breloher Straße) zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Frau aus Soltau übersah bei ausgefallener Ampel das "STOP-Schild" und fuhr mit ihrem Auto einfach in den genannten Kreuzungsbereich ein. Hier stieß sich mit einem vorfahrtberechtigten Auto zusammen. Beide Beteiligten, die Unfallverursacherin und eine 55-jährige Frau aus Munster, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.



11.12.2023 / Sattelzug landet auf der Seite (Foto)



Soltau: Auf der Kreisstraße 2, Höhe Heidenhof, kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 51-jährige Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Sattelzug mit einer Leitplanke und kam schlussendlich auf der Seite liegend im Graben zum Stillstand. Der Fahrer, ein Mann aus Goslar, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kreisstraße 2 musste für die Bergung voll gesperrt werden.