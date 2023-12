02.12.2023 / Haustür beschädigt Soltau: Unbekannte warfen am Samstagabend gegen 20:00 Uhr Steine gegen eine Haustür in der Mühlenstraße in Soltau und verursachten dadurch Sachschaden.

Heidekreis (ots) - Hinweise bitte an die Polizei in Soltau unter Tel: 05191/93800



03.12.2023 / Taschendiebstahl



Soltau: Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurde einer 62-jährigen Dame im Designer Outlet Soltau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, obwohl sie diese direkt am Körper trug.

Die Polizei weist darauf hin, dass es gerade in der Vorweihnachtszeit wieder vermehrt zu Taschendiebstählen im Gedränge kommen kann und bittet Sie achtsam zu sein.



01.-03.12.2023 / Verkehrssicherheitsarbeit



BAB 7: Am Wochenende wurde durch Polizeibeamte des PK Bad Fallingbostel speziell die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes von Lkw auf der A7 überwacht. Es wurden dabei viele Verstöße festgestellt und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen Lkw-Fahrer zeigten sich überwiegend einsichtig und wollen in Zukunft besser auf den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug achten. Mangelnder Sicherheitsabstand ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle auf Autobahnen. Zu geringer Abstand kann dazu führen, dass selbst bei guter Reaktionsfähigkeit und technisch einwandfreier Bremstechnik am Fahrzeug ein Unfall nicht verhindert werden kann, wenn es zu unvorhersehbaren Ereignissen kommt. In Anbetracht der aktuellen winterlichen Wetter- und Straßenverhältnisse ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unerlässlich.



01.12.2023 / Nicht zugelassen und ohne Versicherungsschutz



Bad Fallingbostel: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bad Fallingbostel wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr festgestellt, dass ein Pkw mit Kennzeichenschildern versehen wurde, die nicht zum kontrollierten Fahrzeug gehören. Der kontrollierte Pkw war nicht zugelassen und nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführerin aus Bad Fallingbostel wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



02.12.2023 / Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs



Walsrode/BAB7: Gegen 19:00 Uhr kam es am Samstagabend auf der A7 bei Walsrode zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer aus dem Heidekreis ist dabei auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Während der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Da er bereits in der Vergangenheit ähnlich auffällig geworden ist, verfügte er nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis. Während der Unfallaufnahme legte er dennoch einen Führerschein vor, der schnell als Fälschung erkannt werden konnte. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



02.12.2023 / Geldstrafe bezahlt



BAB 7: Während einer Verkehrskontrolle auf der A7 wurde Samstagmittag durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Fallingbostel festgestellt, dass ein Verkehrsteilnehmer aus Georgien zur Festnahme ausgeschrieben war. Er hatte sich in der Vergangenheit unerlaubt in Deutschland aufgehalten und wurde zu einer Geldstrafe oder Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Er konnte die Geldstrafe vor Ort bezahlen und ist damit der Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt entgangen. In diesem Zusammenhang wurde der Verkehrsteilnehmer bereits vor 2 Jahren in sein Heimatland abgeschoben und hat eine Wiedereinreisesperre erhalten.

Da er gegen diese Einreisesperre offensichtlich verstoßen hat, musste er zusätzlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500,00 Euro bezahlen. Weiterhin muss er das das Bundesgebiet umgehend wieder verlassen und sich diesbezüglich bei der zuständigen Ausländerbehörde melden.