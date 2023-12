17.12.2023 / In Schuppen eingebrochen Walsrode: Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagnacht, 02:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10:00 Uhr, gewaltsam in einen Schuppen in Schneeheide ein.

Heidekreis (ots) - Aus diesem entwendeten die Täter diverse Gartenwerkzeuge, die zum Teil im anliegenden Wald zurückgelassen wurden. Zumindest drei Kettensägen wurden vollends entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48460 entgegen.



14.12.2023 / Schwerer Verkehrsunfall



Hodenhagen: Am Sonntagabend kam ein Auto in der Lünzheide alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und schleuderte zurück auf die Gegenfahrbahn. Hier kam das Auto auf dem Dach zum Stillstand. Der 78-jährige Fahrzeugführer, der zuvor vermutlich einen medizinischen Notfall erlitt, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 74-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht.