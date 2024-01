01.01.2024 / Kioskbrand Walsrode: Am Neujahrstag geriet der Kiosk am Walsroder Rathaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Heidekreis (ots) - Ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Der Brandort wurde anschließend beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis geführt.



01.01.2024 / Medizinischer Notfall verursacht Unfall



Buchholz (Aller)/A 7: Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam ein 69-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag von der A 7 ab und verunfallte alleinbeteiligt. Durch den eintreffenden Rettungswagen wurde der leichtverletzte Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.