Seit dem heutigen Dienstagvormittag (05.12.) wird der 78 Jahre alte Josef B.

Lübeck (ots) - vermisst. Dieser wurde zuletzt gegen 11 Uhr im Gebäude B9 (Dermatologie - befindet sich mittig des Klinikgeländes) des UKSH Lübeck gesehen, bevor er die Station unbemerkt verlassen hat.



Erste Suchmaßnahmen von Mitarbeitenden des Klinikums sowie der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suche dauert aktuell an.



Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse und des Umstandes, dass Herr B. stark dement und nicht orientiert ist, bittet die Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Der 78-Jährige, der für gewöhnlich in einer Senioreneinrichtung in Bad Oldesloe untergebracht ist, dürfte zu Fuß unterwegs sein. Er ist etwa 170 Zentimeter groß, hat schütteres, weißes Haar, eine "Knollennase" und trägt eine grau-blaue Jacke. Herr B. ist körperlich nicht eingeschränkt und durchaus in der Lage, weitere Wegstrecken zurückzulegen.



Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort werden über den Polizeinotruf 110, aber auch durch jede andere Dienststelle entgegengenommen.



Foto: Polizei freigegeben