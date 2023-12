Gestern Abend (19.12.2023) wurde eine Polizeistreife in Lübeck-Kücknitz zu einem dortigen Supermarkt geschickt, weil eine besondere Fundsache an die Polizei übergeben werden sollte.

Lübeck (ots) - Hierbei handelte es sich unter anderem um eine hohe Summe Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Alles konnte der Besitzerin wieder ausgehändigt werden.



Etwa gegen 17:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Travemünde zu einem Supermarkt am Kirchplatz geschickt. Dort wollte ein Mitarbeiter eine Fundsache von bedeutendem Wert übergeben. Warum der Mitarbeiter nicht selbst zur Polizeiwache ging, erklärt sich so: Bei der Fundsache handelte es sich um ein Ledermäppchen mit einer vierstelligen Bargeldsumme sowie persönlichen Papieren und einer EC-Karte.



Was den Beamten bei der Übernahme gleich auffiel: neben der EC-Karte lagerte noch ein Ausschnitt des Original PIN Briefes mit der zur Karte gehörenden PIN. Zusätzlich war diese auch noch einmal groß und deutlich auf einem Zettel vermerkt worden. Geld und Dokumente konnten einer 81-jährigen Lübeckerin übergeben werden. Diese war sichtlich gerührt und bedankte sich unter Tränen in Form einer Umarmung bei den Beamten. Sie könne nun doch noch beruhigt Weihnachten und ihren Geburtstag feiern.



An dieser Stelle gibt die Polizei folgende Präventionstipps:



- Tragen Sie Bargeld nicht lose mit sich und verwahren Sie dieses

körpernah

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie auch tatsächlich

planen, auszugeben

- Bewahren Sie niemals eine PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf

- Geben Sie die PIN auch niemals an eine dritte Person weiter

- Sollte es für Sie erforderlich sein, doch die PIN notieren zu

müssen, so verwenden Sie eine längere Zahlenreihe oder weitere

Kombinationen, die auch Zahlen ihrer PIN enthalten. So

erschweren Sie die Erfassung der PIN durch Fremde. Auch diese

Notiz sollten Sie trotzdem getrennt von der EC-Karte lagern



@Medienvertreter: Rückfragen in Bezug auf eine Kontaktaufnahme zu der älteren Dame kann nicht nachgekommen werden.