Am Mittwoch (29.11.), gegen 09:00 Uhr, ging eine 85-jährige Lübeckerin im Stadtteil Schlutup zur Bushaltestelle Wesloer Straße / Westphalstraße, um mit dem Bus in Richtung Innenstadt zu fahren.

Lübeck (ots) - Ungefähr fünf Meter vor der Bushaltestelle kam ihr ein Mann mit einem mittelgroßen Hund entgegen. Die Lübeckerin ging zur Seite und ließ die beiden passieren. Kurz darauf wurde sie allerdings von dem Hund von hinten angesprungen. Infolgedessen verlor die 85-Jährige das Gleichgewicht und stürzte auf den Boden. Der Hundebesitzer half der Dame wieder auf und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Die Gestürzte gab an, dass sie sich nichts getan habe und so gingen beide Parteien auseinander. Am späteren Abend verspürte die Lübeckerin allerdings starke Schmerzen an der rechten Körperhälfte. Sie musste durch den Hausarzt behandelt werden.

Der Hundebesitzer wird als ein ca. 60-jährigen Mann und ca. 175 cm groß beschrieben. Angaben zu dem Hund können nicht gemacht werden.

Zur Klärung des Sachverhaltes und gegebenenfalls für die Möglichkeit der Darstellung des Vorfalls aus der eigenen Sicht sucht die Polizei jetzt den beschriebenen Hundebesitzer sowie weitere Zeugen.



Die Meldungen oder sachdienliche Hinweise werden dankend bei dem 3. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer: 0451 - 131 6345 oder per E-Mail: Schlutup.PSt@polizei.landsh.de unter entgegengenommen.