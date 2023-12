Am Montagmorgen (18.12.2023) wurden Passanten in der Dorfstraße in Lübeck auf eine am Boden liegende Frau aufmerksam.

Lübeck (ots) - Da sie nicht ansprechbar war, wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Weil ihr jegliche Erinnerung fehlt, suchte die Polizei nach Hinweisen, die Aufschluss über die Identität der jungen Frau geben können. Nun hat sich die Identität der Frau geklärt.



Über einen Zeugen konnten Hinweise auf einen möglichen Wohnort der Frau erlangt werden. Bei der Überprüfung konnte dies bestätigt und ein Personalausweis gefunden werden. Bei der Frau handelt es sich um eine 21-jährige Lübeckerin. Hintergründe zum Geschehen bleiben jedoch weiterhin unbekannt.