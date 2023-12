Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: Bereits am 12. September 2023 kam es in einem Lebensmittelmarkt in Oldenburg i.H.

Lübeck (ots) - zum Diebstahl einer Geldbörse. Anschließend wurde mit den darin befindlichen EC-Karten Bargeld in Höhe von knapp 3.000 Euro abgehoben. Die Kriminalpolizei Oldenburg i.H. hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des tatverdächtigen Mannes konnte bislang jedoch nicht geklärt werden.



Am Dienstag, den 12. September 2023, wurde einer 75 Jahre alten Ostholsteinerin in einem Discounter in der Holsteiner Straße die Geldbörse entwendet. Noch am gleichen Tag erfolgten unberechtigte Bargeldabhebungen in einer Bankfiliale in der Straße Am Markt.



Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 2.900 Euro.



Mithilfe von Überwachungskameras konnte eine männliche Person aufgezeichnet werden, die im Verdacht steht, die betrügerischen Auszahlungen veranlasst zu haben.



Der Mann war zum Zeitpunkt der Tatausführung mit einer dunklen Hose, einer dunklen Bomberjacke, einem ebenfalls dunklen Basecap sowie einem weißen Shirt und weißen Turnschuhen bekleidet. Er trug einen Mehr-Tage-Bart und hat ein Muttermal über dem linken Mundwinkel.



Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, sodass auf Anordnung des Amtsgerichtes Lübeck eine Öffentlichkeitsfahndung ergeht.



Wer Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04361-10550 oder per E-Mail an Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.



Foto: Polizei freigegeben



Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.



Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck



Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck