Vermutlich in der Nacht zu Samstag (16.12) entwendeten unbekannte Täter mindestens zwanzig Weihnachtsbäume aus einem eingezäunten Bereich in Pansdorf.

Lübeck (ots) - Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.



Nach jetzigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen dem frühen Freitagabend (15.12.) und Samstagmorgen (16.12.). Unbekannte suchten gezielt den Verkaufsstand für Weihnachtsbäume auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Zum Grellberg auf und versuchten zunächst, die Umzäunung gewaltsam zu öffnen. Nachdem dieser Versuch missglückte, überstiegen die Täter den Zaun und entwendeten etwa 20 Nordmanntannen.



Die Polizei geht davon aus, dass für den Abtransport ein größerer Kastenwagen oder ein Anhänger genutzt wurde.



Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 900 Euro.



Die Polizei in Ratekau ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat auf dem Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet und kann zur Aufklärung des Geschehens beitragen? Hinweise werden unter der Rufnummer 04504-7088880 oder per E-Mail an Ratekau.PSt@polizei.landsh.de erbeten.