Derzeit ist die Fehrmarnsundbrücke aufgrund eines umgekippten Fahrzeugs weiterhin gesperrt.

Lübeck (ots) - Die Bergung des Fahrzeugs dauert an, gestaltet sich jedoch aufgrund des anhaltenden Windes schwierig. Durch den massiven Rückstau wird die Anfahrt des Bergungsfahrzeugs verzögert.



Wann und wie die Brücke wieder freigegeben werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht abgeschätzt werden.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich eben nicht auf den Weg zu machen, in der Hoffnung, nur eine kleine Wartezeit in Kauf zu nehmen. Diese kann deutlich länger werden.



Wir als Polizei weisen ausdrücklich darauf hin, dass Rettungswege unbedingt frei zu halten sind. Wir danken für Ihre Geduld und bitten um Verständnis.



@Medienvertreter: Um eine bevorzugte Verbreitung im Rundfunk wird gebeten. Vielen Dank.