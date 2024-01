Am frühen Neujahrsmorgen fanden Spaziergänger am Strandufer in Scharbeutz den leblosen Körper eines Mannes und alarmierten die Polizei.

Lübeck (ots) - Durch Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Hintergründe zum Geschehen sind noch unklar.



Gegen 04:30 Uhr meldete eine 58-jährige Hamburgerin ihren 60-jährigen Ehemann bei der Polizei als vermisst. Beide hielten sich für die Silvesternacht in Scharbeutz auf. Als die Frau zur besagten Zeit aufwachte, stellte sie fest, dass ihr Mann nicht da war und rief die Polizei. Erste polizeiliche Maßnahmen führten nicht zum Antreffen des Mannes.



Kurz vor 08:00 Uhr des heutigen Morgens fanden Spaziergänger dann am Ufer des Strandes in Scharbeutz den Leichnam des Vermissten. Hintergründe und Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind bislang unbekannt. Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Leiche wurde beschlagnahmt und in die Rechtsmedizin gebracht. Weitere Aufschlüsse werden im Laufe der Woche erhofft.