Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05.

Lübeck (ots) - - 06.12.) brach in der Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Eutin konnte nun zwei Tatverdächtige ermitteln.



In den frühen Morgenstunden, gegen 00:00 Uhr, kam es in den Räumlichkeiten der Wilhelm-Wisser-Schule in Eutin zu Vandalismus und einem Feuer. Die durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Eutin führten jetzt zu zwei männlichen Ostholsteinern, 18 und 21 Jahre, die sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben sollen. Sie sollen danach in einem großen Teil der Schule randaliert und im 2. Obergeschoss einen Brand gelegt haben. Bei diesem entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro.

Die Brandstelle wurde in der letzten Woche von einem Statiker untersucht, der keine Beeinträchtigung der Stabilität des Gebäudes feststellen konnte, sodass die Schule wieder für den Unterricht freigegeben wurde.

Im Zuge der Ermittlungen waren ebenfalls mehrere Spurensuchhunde im Einsatz. Das Ergebnis dieses Einsatzes ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur möglichen Motivlage der beiden Tatverdächtigen können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung, des Hausfriedensbruchs sowie der Sachbeschädigung gegen die beiden Ostholsteiner.



