Am gestrigen Montagabend ereignete sich auf der sogenannten "Friedhofskreuzung" ein Verkehrsunfall, der durch einen alkoholisierten Autofahrer verursacht wurde.

Bad Münder (ots) - Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 40-jähriger Mann, ist einem Autofahrer bereits auf der Bundesstraße 217 bei Springe aufgefallen. Ein Zeuge (28), der dem Opel Vectra hinterherfuhr, bemerkte bereits hier die auffällige Fahrweise: der Wagen fuhr Schlangenlinie und drohte, in die Schutzplanke zu prallen. Der Zeuge wählte den Notruf und folgte dem Opel Vectra über die Landesstraße 421 bis zur Friedhofskreuzung. Hier bog der Opel Vectra nach links auf die Bundesstraße 442 in Richtung Hachmühlen ab und nahm einem von geradeaus aus der Hannoverschen Straße kommenden Opel Zafira den Vorrang.



Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Opel Zafira und dem abbiegenden Opel Vectra. Der 55-jährige Zafira-Fahrer aus Bad Münder blieb dabei unverletzt. Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vorsorglich um den verunfallten Fahrer.



Der Vectra-Fahrer hingegen legte den Rückwärtsgang ein und entfernte sich mit durchdrehenden, quietschenden Reifen auf der Bundesstraße 442 in Richtung Hachmühlen von der Unfallstelle. Dieser konnte trotzdem schnell ermittelt werden. Nicht nur, dass vom Opel Vectra durch den Zusammenstoß das vordere Nummernschild abgerissen ist und im Trümmerfeld an der Unfallstelle zurückblieb, sondern auch weil ein couragierter Autofahrer (47) mit seinen Mitfahrern dem Flüchtigen mit dem eigenen Fahrzeug bis zum Rohmel-Center folgten und der Polizei ihren Standort mitteilten. Während eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Münder sich an der Unfallstelle um die Unfallaufnahme kümmerte, übernahm eine weitere Besatzung aus Hameln die Fahndung nach dem Unfallverursacher, der inzwischen ausgestiegen und zu Fuß über einen Schleichweg den Parkplatz am Rohmel-Center verlassen hatte.



Durch die gute Personenbeschreibung der Zeugen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift in Bad Münder ausfindig und identifiziert werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 3,1 Promille. Dem 40-Jährigen wurden Blutproben entnommen. Sein polnischer Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover beschlagnahmt