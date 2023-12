Am Montag (18.12.2023) ereignete sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Hameln zwischen 17:39 Uhr und 18:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht.

Hameln (ots) - Im Bereich der dortigen Parkplätze fuhr der Fahrzeugführer eines BMW beim rückwärts Ausparken gegen ein dort ebenfalls abgestelltes Fahrzeug. Aufgrund eines medizinischen Notfalles entfernte sich der Unfallverursacher nach jetzigen Ermittlungsstand von der Unfallstelle, ohne zuvor einen Austausch der Personalien zu ermöglichen. Seine Beteiligung an dem Unfall gab der 29 Jahre alte Mann aus Schüttorf jedoch am Abend bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bekannt. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder silbernen Kleinwagen gehandelt haben, welcher vermutlich an der linken Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen soll.



Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum beschädigten Fahrzeug tätigen können, sich unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.