Am Montag (18.12.2023) kam es zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr im Wehrweg in Hessisch Oldendorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Hessisch Oldendorf (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck, sowie Bargeld. Anschließend verließ er das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.



Zeugen, die Angaben zum Täter machen, oder Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.