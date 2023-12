Am Sonntag (17.12.2023) kam es auf der Landesstraße 434 in Hessisch Oldendorf zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Hessisch Oldendorf (ots) - Ein 43 Jahre alte Fahrer eines Porsche Panamera befuhr die Landesstraße aus der Ortschaft Hemeringen kommend in Richtung Hessisch Oldendorf. Im Bereich Fuhlen übersah der Mann aus Kiel den Kreisverkehr und überfuhr die dortige Mittelinsel.

Durch das Überqueren der Mittelinsel entstand Sachschaden am Porsche sowie an den dortigen Verkehrszeichen.

Das Fahrzeug des 43-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unfallursächlich ein Sekundenschlaf beim Fahrzeugführer war. Eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des Verunfallten konnte von den Polizeibeamten aus Hameln ausgeschlossen werden.

Der Fahrer des Porsche muss sich nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Führerschein wurde von den Einsatzkräften der Polizei nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Hannover beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wird nun durch die Polizeistation Hessisch Oldendorf geführt.