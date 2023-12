Am Donnerstag (30.11.2023), kam es gegen 06:00 Uhr auf der Oesdorfer Straße in Bad Pyrmont zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Bad Pyrmont (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Rad die Oesdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich kam aus der Bathildisstraße ein Pkw Peugeot Movano, welcher nach rechts in die Bahnhofstraße abbog. Dabei übersah der 35-jährige Autofahrer aus Bad Pyrmont den Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte. An den Fahrzeugen entstanden Schäden, der 49-Jährige wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.