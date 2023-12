Am gestrigen Abend (14.12.2023) ereignete sich im Umland von Dortmund eine Bedrohung mittels einer Schusswaffe.

Bad Pyrmont (ots) - Die durch die Staatsanwaltschaft Dortmund angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen fanden heute Morgen bei dem 23-jährigen Beschuldigten in der Schillerstraße in Bad Pyrmont statt. Es wurden Schreckschuss- sowie Softairwaffen aufgefunden. Weitere Ermittlungen führt die Polizei Dortmund.



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund.