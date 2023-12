Bereits am Dienstag (12.12.2023) kam es gegen 13:50 Uhr in einem Supermarkt im Münchhausenring in Hessisch Oldendorf innerhalb kurzer Zeit zu zwei Ladendiebstählen.

Hessisch Oldendorf (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, passierte ein erster bislang unbekannter Täter den Kassenbereich mit Waren, die er nicht bezahlte. Der Verdacht eines Diebstahls kam auf, weil die Kleidung des Mannes atypisch ausgebeult war. Als er durch eine Mitarbeiterin des Marktes festgehalten wurde, schubste er diese beiseite und flüchtete aus dem Geschäft. Wenige Minuten später, passierte ein weiterer bislang unbekannter Täter den Kassenbereich mit diversen Waren, welche er entwendete. Auch dieser trug auffällig ausgebeulte Kleidung. Diesmal konnte die Mitarbeiterin den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei diesem handelte es sich um einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Helmstedt.



Polizeibeamte durchsuchten die mitgeführten Sachen des 36-Jährigen. Dies führte zum Auffinden entwendeter Lebensmittel in einem niedrigen dreistelligen Betrag.



Hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei, konnten während eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach dem ersten, unbekannten Täter im weiteren Verlauf einen Pkw feststellen und kontrollieren, welcher mit drei Personen besetzt war. Darunter befand sich neben dem zuvor kontrollierten Beschuldigten auch ein weiterer Mann, auf den die Beschreibung des ersten Täters zutraf. Hierbei handelte es sich um einen 23-jährigen Mann ebenfalls aus dem Landkreis Helmstedt.



In dem Pkw Mercedes-Benz wurde eine geringe zweistellige Anzahl an Kunststoffsäcken aufgefunden, in welchem sich diverse Lebensmittel und Hygieneartikel befanden. Die Polizei schätzt den Wert auf insgesamt knapp 2000EUR. Da die Männer hierfür keine Kaufnachweise vorzeigen konnten, wurden die Säcke sichergestellt.



Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die drei Männer die Straftaten gemeinsam begangen haben könnten. Sie wurden vorläufig festgenommen und anschließend aus weiterem polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Herkunft der aufgefundenen Waren ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Gegen die Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.