Wegen Bauarbeiten auf der Rühler Straße in Bodenwerder, wird der gesamte Straßenverkehr durch das oberhalb liegende Wohngebiet umgeleitet.

Bodenwerder (ots) - Besonders betroffen sind dadurch die Hindenburgstraße, Siemensstraße, Jahnstraße und die Straße zum Finkenherd.



Bereits am Donnerstag, 07.12.2023, wurde vermutlich zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr durch einen abbiegenden Lkw ein Grundstückszaun an der Ecke Jahnstraße/ Zum Finkenherd beschädigt. Der Führer des Lkw fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.



Vermutlich am Montag (11.12.2023) kam es in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr, durch ein abbiegendes Fahrzeug zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der Gehweg an der Ecke Zum Finkenherd/ Siemensstraße beschädigt. Auch hier dürfte der Verursacher ein Lkw-Fahrer gewesen sein, der durch die Größe seines Fahrzeugs beim Abbiegen über den Gehweg fahren musste. Auch er fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Personen die Angaben zu den Vorfällen und zu den flüchtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.



Weiterhin bittet die Polizei, insbesondere die Anwohner der genannten Straßen, etwaige konkrete Beobachtungen zu Schadensfällen sofort unter der Notrufnummer "110" bei der Leitstelle der Polizei mitzuteilen. Dabei sind auch Informationen zum verursachenden Fahrzeug (möglichst Kennzeichen und nähere Beschreibung - Farbe, Aufschrift etc. - sowie die Fahrtrichtung des Fahrzeugs) wichtige Anhaltspunkte für die weiteren Ermittlungen und Zuordnung der Fahrzeuge zu den einzelnen Verkehrsunfällen.



Hinweis: Es wird vermutet, dass viele Fahrzeugführer als alternative Strecke die Sahlfeldstraße nutzen. Diese ist nur für Anlieger freigegeben und somit nur für einen begrenzten Personenkreis freigegeben. Die Polizeistation Bodenwerder wird dort Kontrollen durchführen und bittet darum, der offiziellen Umleitung zu folgen.