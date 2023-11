Am Mittwoch (29.11.2023), kam es gegen 18:35 Uhr auf einer Kreuzung auf der Kreisstraße 16 zwischen Tündern und Voremberg in Höhe Hastenbeck zu einem Verkehrsunfall, bei der der Unfallverursacher flüchtete.

Hameln (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Emmerthal mit seinem Pkw Renault die Hagenohsener Straße aus Hastenbeck kommend in Richtung der dortigen Kreuzung, um nach links in Richtung Voremberg abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw VW eines 18-jährigen Mannes (ebenfalls aus Emmerthal). Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Fahrer des VW verletzt und sein Pkw stark beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.



Im Zuge der Unfallaufnahme, konnten die Polizisten Hinweise zu dem Unfallverursacher erlangen. Dieser konnte daraufhin durch die Beamten ausfindig gemacht werden. Auch der ebenfalls beschädigte Pkw wurde festgestellt. Es ergab sich der Verdacht, dass der Flüchtige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmittel gestanden haben könnte. Zur Beweissicherung wurde dem 67-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.



Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.



Zeugen, die relevante Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.