Untergruppenbach- Unterheinriet: 38-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen.

Heilbronn (ots) - Am Abend des 28.11.2023 wurde ein 38-Jähriger nach einem räuberischen Diebstahl in Unterheinriet festgenommen. Gegen 19 Uhr betrat der Tatverdächtige einen Lebensmittelladen in der Straße Neue Mitte Heinriet. Da er bereits in der Vergangenheit durch Diebstahlsdelikte aufgefallen war, verständigte die Inhaberin umgehend die Polizei. Während seines Aufenthaltes in dem Geschäft soll der Mann diverse Lebensmittel in einen Rucksack und weitere Tragetaschen eingepackt haben. Nachdem er die Verkaufsfläche verlassen hatte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von der Inhaberin im Eingangsbereich aufgehalten. Der 38-Jährige soll die 43-jährige Frau daraufhin zur Seite gestoßen haben und mit dem Diebesgut geflüchtet sein.



Im Zuge der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige schließlich durch die Polizei festgenommen werden.

Er wurde am 29.11.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.